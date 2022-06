Zomer in de stad: zo maak je van je balkon of terras een echte urban jungle

Fan van groen, maar beschik je in het midden van de stad niet meteen over een riante tuin waarin de natuur haar eigenwijze gang kan gaan? Met een aantal slimme tips maak je van je stadstuintje, -balkon of -terras een echte urban jungle. Hip, ecologisch én fijn om verkoeling op te zoeken bij die eerstvolgende hittegolf.

Zorg voor een goede basis

Heb je het geluk om van een klein stadstuintje te kunnen genieten? Kies dan voor groen dat niet enorm veel zonlicht nodig heeft, want de kans is groot dat omliggende gebouwen vooral voor schaduw zorgen. Vaste planten zijn de ultieme bouwstenen voor je tuin. Ze sterven in het najaar boven de grond af, maar komen in de lente groter en krachtiger dan ooit terug. Kies voor bodembedekkers, rotsplanten of siergrassen. Wissel af met een paar bloeiende planten, wuivend pampagras (hallo, Ibizavibe!) of een groep varens in een hoek voor een mooi, natuurlijk reliëf.

Geef body aan je tuin

Als de basis goed zit, kun je daarop verder bouwen. Heesters geven je tuin ‘body’: ze vragen weinig onderhoud en je hebt ze in allerlei soorten en maten. Sommige heestersoorten zorgen bovendien voor meer insecten, vlinders en vogels in de tuin. Daar heeft de vlinderstruik bijvoorbeeld zijn naam aan te danken. Terwijl je geniet van dat eerste kopje koffie in de ochtendzon, hoor je de natuur ontwaken: simpelweg magisch. Wil je in de winter wat meer kleur in de tuin? Dan zijn de heesters Viburnum, Skimmia en Hebe een goede keuze.

Voeg een zuiderse toets toe

Ook als je enkel een balkon of terras hebt, is een groene oase creëren kinderspel. Met mediterrane, luxueuze planten zoals een citroenboompje of zelfs een vijgenboompje waan je je elke dag in het zuiden. Laat je voor de verzorging en de oogst adviseren in het tuincentrum, want dit soort planten hebben doorgaans iets meer liefde nodig. La dolce vita, gewoon in eigen stad.

Kies kleur

Fan van een kleurrijke mix van potten en keramiek, maar bang dat het een Villa Kakelbont-achtig allegaartje wordt? Met zachte tinten van roze toont je tuin, terras of balkon in een oogopslag licht en zonnig. Kies voor bloempotten en -bakken van verschillende groottes en hoogtes, zodat je een gezellig contrast creëert. Mix een paar vaste planten zoals lavendel of bamboe met eenjarigen zoals een zonnebloem in verschillende hoogtes. Om van die natuurpracht extra lang te genieten, knip je best af en toe de uitgebloeide bloemen af voor een langere, uitbundige bloei. Zo kan de plant al zijn energie stoppen in de bloei van nieuwe bloemen.

Over welke buitenoppervlakte je ook beschikt, voor elk project kan je bij Intratuin Halsteren rekenen op advies op maat. Gelegen op de Brabantse wal, tussen Zeeland en Vlaanderen, vind je hier 25.000 m² shopplezier, op amper 30 minuten rijden van Antwerpen. Voor de kleinsten is een buiten- én binnenspeeltuin beschikbaar. Geniet na je bezoek van lekkers bij Rudolph’s Bakery, Piepers & Burgers en Zoet & Zo. Het ultieme dagje uit voor het hele gezin, klaar om van de zomer te genieten.