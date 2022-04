Zo zal het groenste stuk van de Scheldekaaien eruitzien: Nieuw Zuid krijgt park van 5,5 hectare en ‘waterbos’

AntwerpenNieuw Zuid krijgt tegen 2024 vernieuwde Scheldekaaien: over een lengte van 750 meter komt een park van 5,5 hectare. De plannen beloven in ieder geval veel groen. “Sommige zones lijken iets meer op een bos, andere hebben een opener karakter”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Antwerpen wil gespreid over vijftien jaar liefst zeven kilometer kaaivlakte een nieuw gezicht geven. De Vlaamse Waterweg stabiliseert daarbij de kaaimuren en bouwt een waterkering die bijna een meter hoger uitkomt dan voorheen. In 2019 was het stuk bij Sint-Andries en Zuid al klaar, net als de Belvédère in het Droogdokkenpark.

Start in 2023

Momenteel worden de Scheldekaaien tussen de Scheldestraat en de Sint-Michielskaai onder handen genomen. Maar het is nu ook stilaan uitkijken naar de driekwart kilometer voor Nieuw Zuid, met als zuidelijke grens de Generaal Armstrongweg, vlak bij de Kennedyfietstunnel dus. “We willen er graag begin 2023 mee starten om er in 2024 mee klaar te zijn”, verwacht Annick De Ridder. De architecten – PROAP-WIT- Sweco – mochten volop de groene kaart trekken, een contrast toch met de ‘hardere’, grijzere stukken die al afgewerkt zijn.

Slingerend

En al zien maquettes er vaak veelbelovender uit dan de werkelijkheid, dan lijkt dit nieuwe stuk toch in de smaak te gaan vallen. Van noord naar zuid zal het nieuwe dijkpad voor Sint-Andries en Zuid nog een meter of honderd doorlopen, waarna het overgaat in slingerende paden. Er zijn drie zones uitgewerkt voor Nieuw Zuid. In het noordelijkste stukje staan onder meer plukbomen en -struiken. In het centrale deel ligt de focus op wat meer open ruimte voor sport, spel en picknicken. Het dichtst bij de fietserstunnel komt een waterbos.

(lees verder onder de foto)

Schepen Annick De Ridder (N-VA) stelt met zwier de nieuwe, groene plannen voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid voor.

De Ridder: “Voor de overstromingsgevoelige kant van de waterkering selecteren we bomen die in een zilte omgeving overleven. Ik ben ook heel enthousiast over de twee amfitheaters met trappen, het ene aan de stadskant, het andere langs de Schelde. Ik zie het al voor me: een mooie avond, ondergaande zon, zicht op de rivier.”

Water en paviljoenen

Over water gesproken: de stad gaat het regenwater van onder meer de Ring zuiveren en bufferen in het park. Dat schept dan weer de mogelijkheid voor enkele leuke kanaaltjes in het nieuwe park langs de Schelde. Ten slotte bouwt men ook twee publieke paviljoenen. Eentje, iets meer naar het zuiden, dient als verhoogd uitkijkpunt over de Schelde. In de zuidelijkste punt van het park wordt het andere paviljoen gekoppeld aan een vijver. De stad denkt qua invulling aan een klein café of restaurant, of een expo- of ontmoetingsruimte.

Het definitieve ontwerp wordt aan de geïnteresseerde buurtbewoners voorgesteld op donderdag 21 april.

Het nieuwe park voor Nieuw Zuid moet 5,5 hectare groot worden, over een lengte van 750 meter.

Een van de paviljoenen, in dit geval een perfecte uitkijkplek.

Een 'nat' bos langs de Schelde, aan de overstromingskant van de waterkering.

Een amfitheaterachtige bouw aan de zijde van de stad.