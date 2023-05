Zo zal het eerste Ringpark eruit zien: plannen voor Pomppark Zuid goedgekeurd

ANTWERP KAMPIOEN? Juliette (85) beleefde 66 jaar geleden al de euforie in de Bosuil: “Jean Butez, die mag er wel zijn!”

Juliette Goffa (85) was twaalf jaar oud toen haar vader haar voor het eerst meenam naar de Bosuil. Sindsdien heeft ze amper een match van Antwerp gemist, en was ze er 66 jaar geleden bij toen haar geliefde club landskampioen werd. Vier dagen voor de titelmatch tegen Union maakt de weduwe de balans op van een leven in de schaduw van hét stadion in Deurne: “Gelukkig was mijn vrijer voor den Antwerp. Ik vrees dat het anders niet goed was gekomen...”