Zo gaat stad eruitzien als verdiepte kaaiweg wordt gebouwd nabij Het Steen: “Groot plein voor wandelaars tot aan Vleeshuis”

Een Steenplein dat dubbel zo groot wordt en doorloopt tot aan de huizenrij, auto’s en fietsers die eronder door rijden en enkel nog een ondergrondse toegang tot parking Grote Markt: vanaf 2027 of 2028 zal de kaaiweg er totaal anders uitzien. Tenzij het stadsbestuur er zich politiek toch in zou vastrijden. Schepen Koen Kennis (N-VA) houdt dinsdagavond een infosessie in de cruiseterminal. We tonen u alvast enkele straffe beelden van de metamorfose.

De ‘verdiepte’ kaaiweg – zeg maar een korte tunnel van goed 200 meter tussen Vlasmarkt en Burchtgracht – houdt voor- en tegenstanders al een jaar of drie bezig. Ook in het college loopt er een breuklijn tussen N-VA en Vooruit. Het belet niet dat de stad intussen volop verder werkt aan studies en ontwerpen van het op 36,5 miljoen euro geraamde bouwwerk. De Antwerpenaren krijgen inkijk in de plannen en er staat nog overleg op de agenda om een en ander te verfijnen. Alle getoonde beelden zijn dus niet definitief, ze zijn wel richtinggevend.

Fietsostrade

“Nee, de kaaiweg van de Jordaens- en Ernest van Dijckkaai wordt geen nieuwe stadssnelweg, maar blijft een wijkweg die de omliggende woonbuurten moet helpen ontsluiten”, stelt Mobiliteitsschepen Koen Kennis. “Auto’s zullen in het verdiepte stuk maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden, fietsers krijgen hun eigen veilig stuk ‘fietsostrade’ zonder conflict met voetgangers en auto’s én een ondergrondse fietsstalling voor een 500-tal fietsen. De ondertunneling past in het bredere verhaal van méér woonerven in de historische binnenstad en wordt het sluitstuk van de Via Sinjoor (de wandelas tussen Centraal Station en Schelde, red.).”

Volgens Kennis dringt een ondergrondse oplossing ter hoogte van de Suikerrui en het Steenplein zich steeds meer op. “Het succes van Het Steen – 300.000 bezoekers sinds de opening – en van De Waterbus en het veer maakt die omgeving almaar drukker. We zien veel conflicten opduiken tussen voetgangers en fietsers.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Jordaenskaai na de bouw van de tunnel, waarvan je rechts de inrijhelling ziet. © Tractebel

Groot plein

Toegegeven, als je de eerste ‘visuals’ voor ogen krijgt van het toekomstige Steenplein - dat wordt doorgetrokken tot aan de doorgang naar het Vleeshuis - is het moeilijk om niet enthousiast te reageren. Het plein wordt een ideale flaneer- en zitplek. De ingang van parking Grote Markt onder de Willem Ogierplaats – met de typische trappen – verdwijnt. Wie de parking wil inrijden of verlaten, zal dat via de verdiepte kaaiweg moeten doen. Ja, mét verkeerslichten, kwestie van het veilig te houden. “We gaan het aantal parkeerplaatsen voor auto’s trouwens niet uitbreiden”, beklemtoont Kennis.

Burgercollectief KaaiLink en een aantal verkeersexperten zien in de tunnel een mobiliteitsaanpak van de 20ste eeuw. Ze verwachten dat de verleiding voor Antwerpenaren en bijvoorbeeld Nederlandse toeristen te groot zal blijven om hun auto aan de rand van de stad achter te laten. Oppositiepartij Groen wil het liefst een ‘knip’ aan het Steenplein. Koen Kennis wil daar niet van weten. “We knippen de Meirbrug al (een eis van bestuurspartij Vooruit, red.). Precies daardoor hebben we nood aan een noord-zuidverbinding via de Scheldekaaien. Als je daar knipt, krijg je een hopeloze soep met veel sluipverkeer. Trouwens, het doorgaand verkeer zal ook afnemen zodra de Oosterweelverbinding klaar is. Vergeet ook niet dat de modal shift – meer mensen op de fiets en het openbaar vervoer – zich zal doorzetten. De verkeersdrukte op de kaaien neemt sinds 2008 af, zo tonen de cijfers ons.” (lees verder onder de foto)

Verkiezingen

De tunnel wordt ongetwijfeld een strijdpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Kennis laat zich niet opnaaien. “We werken, los van het resultaat van die verkiezingen, verder aan de plannen én de stad van de toekomst.”

Dat de inrijhellingen van de tunnel een barrière opwerpen voor voetgangers, klopt volgens Kennis niet. “Enkel vanuit de Zakstraat en de Haverstraat zal je niet kunnen oversteken. Je moet dan een klein stuk verder wandelen.”

Naast de verdiepte kaaiweg is er nog plaats voor bewoners en handelaars om met de auto of de vrachtwagen tot aan hun huis, winkel of horecazaak te geraken. Daar zal de regel van een woonerf gelden: 20 kilometer per uur, aangevuld met verdwijnpalen én beperkte uren voor laden en lossen.

Infomoment

Infomoment in Het Steen (cruiseterminal): dinsdag 28 februari om 19 uur. Koen Kennis legt de plannen uit, daarna kan iedereen vragen stellen.

