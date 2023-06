ZNA repeteert ‘monsterverhuis’ naar nieuw ziekenhuis op Antwerps Eilandje: “Er ligt draaiboek van 108 pagina’s klaar”

Man met luchtpisto­len onder­schept door snelleres­pons­team in Berend­recht

In Berendrecht is het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie maandagochtend binnengevallen in een woning, waar een man gezien was met een vuurwapen. Uiteindelijk bleek het om BB-guns, een soort van luchtpistool, te gaan.