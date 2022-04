ZNA lanceert vertaalapp voor anderstalige patiënten: "Google Vertalen is prima voor op vakantie, maar niet in een ziekenhuis”

AntwerpenCzy jestes na cos uczulony? Voor vele Belgen een onverstaanbare zin, maar wel eentje die het verschil kan betekenen mocht je ooit in een Pools ziekenhuis terechtkomen. Om anderstalige patiënten hier in Antwerpse ziekenhuizen te helpen, ontwikkelde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) als eerste ziekenhuis in de Benelux een vertaalapp. De app bevat 350 vragen, antwoorden en instructies over 28 thema’s in 12 talen. “Om kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te verlenen, moet je op elk moment van de week de taal van de patiënt spreken.”

Voor wie benieuwd is: de eerste zin in dit artikel betekent ‘Ben je ergens allergisch voor?’. Het is een van de zinnen die vanuit het Nederlands naar 11 talen vertaald kan worden via de nieuwe vertaalapp van ZNA en Global Talk, een internationale organisatie van 1.600 tolken. De vragen, antwoorden en instructies (zoals ‘ik ga nu een infuus prikken’ of ‘ik ga de bloeddruk meten’) zijn beschikbaar in het Berbers, Modern Standaard Arabisch, Turks, Russisch, Farsi, Spaans, Bulgaars, Frans, Nederlands, Pools en Roemeens. Eerstdaags komt Oekraïens erbij als twaalfde taal.

Op elk moment van de week de taal van de patiënt spreken

“Vorig jaar had ZNA meer dan 200.000 contacten met patiënten met een andere nationaliteit dan de Belgische. Dat is normaal in een stad als Antwerpen met 530.000 inwoners en ongeveer 180 nationaliteiten", vertelt Wim Van de Waeter, algemeen directeur Patiëntenzorg ZNA. “Om kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te verlenen, moet je op elk moment van de week de taal van de patiënt spreken. Tot voor kort was dat moeilijk buiten de kantooruren en tijdens het weekend, omdat je dan geen tolk meer kunt bellen. Met onze taalapp hebben we een digitale hulp in huis die altijd beschikbaar is. Hiermee kunnen we de klok rond correcte basisinformatie verzamelen en instructies geven in situaties waarin geen ruimte is voor fouten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wim Van de Waeter, algemeen directeur Patiëntenzorg ZNA. © Klaas De Scheirder

Geen misverstanden

“De app bevat de 350 meestgestelde vragen over 28 thema’s”, gaat Joeri De Munck, manager Patiëntenbegeleiding ZNA, verder. “Die werden samengesteld door artsen en verpleegkundigen van ZNA. Professionele tolken hebben vervolgens de teksten vertaald en ingesproken. Daardoor zijn de vertaling en gesproken weergave correct, wat niet altijd van vertaalsoftware kan gezegd worden. Google Vertalen is goed voor op vakantie, maar niet in een ziekenhuis. Die software heeft een te grote foutenmarge. Deze samenwerking garandeert kwaliteitsvolle zorg en vermijdt misverstanden. We willen de app dan ook nog uitbreiden, naar een duizendtal vragen en instructies.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Als eerste ziekenhuis in de Benelux heeft ZNA – samen met tolkenorganisatie Global Talk – een taalapp ontwikkeld. © Klaas De Scheirder

Ook voor patiënten met auditieve beperking

Wanneer een zorgverlener in gesprek wil gaan met een anderstalige patiënt, kiest die eerst de juiste taal op de app. Nadien heb je de keuze: een gesprek beginnen of een tolk bellen. Dat laatste is aangewezen als er een acute situatie is, of als er een open dialoog nodig is. Zijn de basisvragen van de app voldoende, kiest de zorgverlener het juiste onderwerp of de ziekenhuisafdeling in kwestie. Er is keuze uit 12 ziekenhuisafdelingen (zoals cardiologie, COVID-19, dialyse, geriatrie,...) en 28 thema’s (zoals identiteitsgegevens, pijn, bevalling, operatie, medicatie,...). Vervolgens begint het gesprek met de startvraag of instructie van de zorgverlener voor de patiënt. De volgende en vooraf bepaalde vragen en antwoorden staan in een logische volgorde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Joeri De Munck legt uit hoe de app werkt. © Klaas De Scheirder

Ook voor andere ziekenhuizen

Omdat niet alle patiënten kunnen lezen, kan de app ook vragen, antwoorden en instructies voorlezen. Daarnaast tonen illustraties waarover het gaat. Zo kan je bijvoorbeeld op een tekening aanduiden waar je pijn hebt, hoeveel glazen alcohol je gedronken hebt, hoe je stoelgang eruit ziet,... De app werkt dus ook voor patiënten met een auditieve beperking.

Andere ziekenhuizen die de app willen gebruiken, vinden die in de app stores onder de naam Global Talk care app. De prijs varieert afhankelijk van het aantal bedden waarover een ziekenhuis beschikt en de duurtijd van de overeenkomst.

Volledig scherm De nieuwe taalapp van ZNA heeft keuze uit verschillende talen en categorieën, en biedt ook visuele ondersteuning aan de patiënt. © ZNA