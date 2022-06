ZNA en GZA fuseren tot Ziekenhuis aan de Stroom: “In 2024 trouwen we”

“Ik kan wel janken, zo trots ben ik.” Aan het woord is Els van Doesburg, voorzitter van ZNA en Antwerps schepen. “Dit is het sluitstuk van een lange samenwerking. Door samen te gaan willen beide ziekenhuizen de inwoners vlakbij huis nog betere basiszorg en hooggespecialiseerde zorg bieden, en meer kunnen investeren in zorg en infrastructuur. We hebben keuzes gemaakt voor de toekomst. De grote winnaar van dit verlovingsfeestje is de Antwerpenaar, de belastingbetaler en vooral die mensen die op zoek zijn naar de beste medische zorg. Dit is een mooie dag.”

Volgende stap

Beide ziekenhuizen werken al zes jaar samen: eerst als groepering, later als netwerk. In 2016 richtten beide partijen de ziekenhuisgroepering GZA - ZNA op. Sinds 2017 werken de twee zorginstellingen als een groepering, later herdoopt tot het Netwerk GZA – ZNA. Drie jaar later – in 2020 – volgde de wettelijke erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. Deze wet uit 2019 verplichtte ziekenhuizen om samen te werken en zo tot een kwalitatiever en rationeler ziekenhuisaanbod te komen.

“Er was al een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, een samenwerking op vlak van cardiologie, pathologische anatomie, infectiologie, ... “, aldus Etienne Wauters, voorzitter GZA Ziekenhuizen. “De intentie om te fuseren is een logische volgende stap in de samenwerking. De voorbije zes jaar werd duidelijk dat de huidige samenwerking en structuren alleen niet volstaan en we nood hebben aan een grootschalige uniforme samenwerking.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het nieuwe logo van Ziekenhuis Aan de Stroom. © ZAS

Medisch groen

Er is al een MAS (Museum aan de Stroom) en een RAS (Restaurant aan de Stroom), binnenkort is er dus ook een ZAS, Ziekenhuis aan de Stroom. “Om te benadrukken dat ZAS één ziekenhuis is, is bewust gekozen voor ziekenhuis in het enkelvoud en niet voor ziekenhuizen in het meervoud”, aldus Wouter De Ploey, CEO van ZNA. “De letters van het woord ZAS zijn met elkaar verbonden en verpersoonlijken de Schelde die door de stad loopt. Daarbij ondersteunen twee exact symmetrische gestructureerde vormen de A van Antwerpen. Die symboliseren de twee ziekenhuisgroepen. Het groen van het logo is een medisch, hygiënisch groen. Persoonlijk vond ik het groen van het vorige logo mooier, maar dit groen is nu eenmaal gebaseerd op de kleur van operatieschorten, uniformen en steriele doeken.”

Als de fusie een feit wordt, is ZAS met 3.300 bedden, 13 operationele sites met 6 spoeddiensten en 10.000 medewerkers het grootste ziekenhuis van het land en een van de grootste van Europa. Als? “Je verlooft je natuurlijk met het doel op trouwen, maar de komende anderhalf jaar moet er nog veel uitgewerkt worden”, aldus Els van Doesburg. “Naast de gesprekken met medewerkers en artsen en de uitwerking van een personeelsstatuut gaat het ook om het behalen van goedkeuringen en erkenningen en het opstellen van een gezamenlijke zorgstrategie.”

Geen besparing

Van Doesburg maakt zich sterk dat er geen jobs verloren zullen gaan. “Er blijft werkzekerheid voor iedereen, we willen zelfs een nog aantrekkelijkere werkgever worden. Iedereen weet hoeveel nood er is aan zorgpersoneel. Dit is geen besparingsoperatie.”

Door de fusie komen er ook nieuw samengestelde bestuursorganen. Wouter De Ploey, huidig CEO van ZNA, wordt voorzitter van de raad van bestuur. Hij wordt bijgestaan door twee ondervoorzitters: Els van Doesburg (huidig voorzitter van ZNA) en Etienne Wauters (huidig voorzitter van GZA Ziekenhuizen). De dagelijkse leiding als CEO komt in handen van Willeke Dijkhoffz, momenteel CEO van GZA Ziekenhuizen.

Lees ook:

Volledig scherm De fusie van GZA en ZNA werd vanmorgen voorgesteld in de Royal Antwerp Yacht Club. Fons Duchateau (netwerkcoördinator en integratiemanager), Els van Doesburg (voorzitter ZNA), Wouter De Ploey (CEO ZNA), Willeke Dijkhoffz (CEO GZA Ziekenhuizen) en Etienne Wauters (voorzitter GZA Ziekenhuizen). © Annelin Marien

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.