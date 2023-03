ZNA blikt terug op drie jaar strijd tegen corona: “Digitaal fotoboek is eerbetoon aan alle zorgverleners”

Niemand, ook artsen niet, die pakweg in januari 2020 had kunnen voorspellen welke gezondheidscrisis er ons met het coronavirus te wachten stond. De Antwerpse ZNA-ziekenhuizen brengen nu een digitaal fotoboek uit als eerbetoon aan drie jaar zorg tijdens de pandemie. Je ziet hiervan een selectie. ZNA nam alles samen 8.477 patiënten op. Het méést in 2022.

We zijn tien golven ver met de coronapandemie. Gelukkig hebben de vaccinaties en de natuurlijk opgebouwde weerstand tegen besmettingen de medische gevolgen en de belasting op de ziekenhuizen intussen stevig kunnen terugdringen. Voorbij is het helaas nog niet: het aantal hospitalisaties ging de jongste weken opnieuw de hoogte in.

Quote Gedurende de hele crisis konden we rekenen op de niet-aflatende inzet van elke ZNA-collega. Verpleeg­kun­di­gen, artsen, ondersteu­nen­de diensten: samen gingen ze de strijd aan tegen één gemeen­schap­pe­lij­ke vijand. ZNA

Bij ZNA is het deze week exact drie jaar geleden dat de eerste patiënt werd opgenomen. “Gedurende de hele crisis konden we rekenen op de niet-aflatende inzet van elke ZNA-collega”, zo zegt de ziekenhuisgroep dinsdag. “Verpleegkundigen, artsen, ondersteunende diensten: samen gingen ze de strijd aan tegen één gemeenschappelijke vijand.”

Solidariteit

Met een digitaal fotoboek wordt teruggeblikt op die drie veeleisende jaren. “We kijken met enorme bewondering naar alle zorgverleners overal ter wereld en in het ZNA in het bijzonder. De wendbaarheid en solidariteit bij ZNA hebben ons allemaal verbaasd. Meer dan een herinnering aan een zware periode bewijst dit hoe flexibel, warm en solidair zorgverleners zijn.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zorgverleners probeerden de patiënten zoveel mogelijk moed in te spreken. © © Isabel Corthier Photographer

De harde cijfers

Tot en met 13 maart 2023 verpleegde ZNA – dat met Stuivenberg, Middelheim en Jan Palfijn drie algemene ziekenhuizen telt – 8.477 patiënten. Eén op zeven van hen – 1.203 – belandde op intensieve zorg. Opmerkelijk: ZNA nam liefst 37,5 procent van de opnames in de provincie Antwerpen voor zijn rekening. Dat is in verhouding een stuk meer dan het percentage beschikbare bedden.

Als we het jaar per jaar bekijken, zien we dat in 2020 en 2021 een veel hoger percentage patiënten op intensieve zorg terechtkwamen. In 2020 werden 2.755 patiënten opgenomen, van wie 444 op intensieve. In 2021 lag dat cijfer op respectievelijk 2.185 en 461.

Piek

Relatieve beterschap kwam er in 2022, al bereikte het totaal aantal opnames (3.231) toen een piek bij ZNA. Voor 270 patiënten was intensieve zorg nodig. Het aantal mensen dat het virus niet overleefde, lag in België ook een stuk lager dan in het eerste jaar na het begin van de pandemie.

De cijfers voor 2023 zien er in verhouding – er is één vijfde van het jaar voorbij - beter uit, met tot nu toe 306 opnames en 28 patiënten op intensieve zorg.

ZNA vervulde trouwens ook een sleutelrol in het Antwerpse test- en vaccinatiedorp.

Het digitale fotoboek vind je hier op de website van ZNA.

LEES OOK:

Volledig scherm Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen om de kans op besmetting in de ziekenhuzen zo laag mogelijk te houden. © ISABEL CORTHIER

Volledig scherm Een moment van ontspanning met ZNA-medewerkers en patiënten. © © Isabel Corthier Photographer

Volledig scherm Drie jaar corona: het levert een schat aan fotomateriaal op. © © Isabel Corthier Photographer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.