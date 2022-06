Zij wachten met plezier 35 uur (!) in de rij voor concert Billie Eilish: “Ontslag genomen om bij de eersten te kunnen zijn”

AntwerpenDe langverwachte ‘Happier Than Ever, The World Tour’ van de electropop-sensatie Billie Eilish gaat pas vanavond door in het Sportpaleis, en toch was er gisteren al heel wat animo aan de ingang te bespeuren. Een veertigtal die hard fans stond al van 9 uur ‘s ochtends aan te schuiven om bij de eersten te kunnen zijn. Kamperen is er verboden, dus trotseren ze samen de nacht met een slaapmat, dikke truien en een stuk pizza: “Als mensen voorsteken zullen mijn emoties wellicht de bovenhand nemen.”