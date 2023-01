Zicht op de skyline van Miami, 17 meter lang zwembad én eigen cinema: Antwerpse diamantair verkoopt riante villa voor 45 miljoen dollar

AntwerpenDe Antwerpse diamantair Fabrice Finkelstein en zijn vrouw Zyvile - een voormalig model - zetten hun optrekje in Miami te koop. De riante villa biedt uitzicht over de skyline van Miami, heeft een eigen cinema én een 17 meter lang zwembad mét hottub. Vraagprijs? 45 miljoen dollar.

“Nadat we het hadden gebouwd, voelde ik me een beetje verdrietig dat het klaar was. Ik heb hier echt van genoten.” Aan het woord: Zyvile Cer, de vrouw van de Antwerpse diamantair Fabrice Finkelstein, die na haar carrière als fotomodel als binnenhuisarchitecte aan de slag ging. Op de Amerikaanse luxevastgoedwebsite Mansion Global prijst ze haar woning, met zicht op de skyline van Miami, aan.

Het koppel stootte eerder toevallig op de woning, toen ze aan het paddleboarden waren. Ze kochten het destijds vervallen pand in 2018 voor 7,85 miljoen dollar en knapten het helemaal op. Vandaag baadt het stulpje in luxe. De woning beschikt over een zwevende trap, een eetkamer met een op maat gemaakte bar, witte eiken vloeren, muren van travertijn en elektrische schuiframen. Er is ook een ‘grand salon’ aanwezig, met een zestien meter lange glazen wand, drie meter hoge plafonds en een geometrische open haard. In de suite is een eigen cinemazaal ingericht, met een bioscoopscherm dat in het plafond schuift. Buiten is, tot slot, een 17 meter lang zwembad gelegen. Mét hottub, uiteraard.

Quote Als het pand verkocht wordt voor 45 miljoen euro, zou dat een recordbe­drag zijn voor de Venetiaan­se Eilanden

Recordbedrag?

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het koppel, dat vaak in Europa vertoeft, zou overwinteren op de Venetiaanse Eilanden, een keten van kunstmatige eilanden voor de kust van Miami. Maar nu het huis klaar is, zijn ze van gedacht veranderd en willen ze zich op een nieuw project storten.

De vraagprijs voor de riante villa is niet min: liefst 45 miljoen dollar. Als het pand tegen die prijs wordt verkocht, zou dat een recordbedrag zijn voor de Venetiaanse Eilanden. Voor een luxueuze eengezinswoning betaal je er gemiddeld 21 miljoen dollar.

Diamantairsfamilie

Over de verkoper, Fabrice Finkelstein, is niet zo veel bekend. De man is een telg van de bekende diamantairsfamilie Finkelstein, die zich in 1896 in Antwerpen vestigde. Vanuit het hoofdkantoor in het Antwerpse diamantkwartier beheert de Finkelstein Group een netwerk van bedrijven, joint ventures en strategische partnerschappen over de hele wereld.

Volgens de website van de Finkelstein Group houdt het bedrijf zich, naast het bewerken en verhandelen van diamant, ook bezig met vastgoed. De groep zou zelfs de grootste vastgoedeigenaar in de Antwerpse diamantsector zijn en bezit enkele honderden wooneenheden in Antwerpen, veelal in de diamantwijk en op het Zuid. Ook de residentie ‘Zonnerode’ aan de Haringrodestraat nabij het stadscentrum, waarin 25 luxe-appartementen met tuin zijn ondergebracht, is van de familie. De Finkelstein Group heeft ook een waterdistributiebedrijf, is verdeler van de horlogemerken Cartier en Piaget en runt een ondergrondse parkeergarage in het diamantkwartier.

Volledig scherm De riante villa biedt uitzicht over de skyline van Miami en heeft een eigen cinema én een 17 meter lang zwembad mét hottub. © Mansion Global

