Zeventig jaar De Strangers: fans kunnen jubileum op 14 juni meevieren op Flandria

Antwerpen Stad organi­seert nieuwe opvang voor thuis- en dakloze jongvolwas­se­nen

Vanaf augustus zal de stad Antwerpen een nieuwe opvang voor thuis- en dakloze jongvolwassenen organiseren in onthaalcentrum Pension Van Schoonhoven in de Van Schoonhovenstraat. Concreet gaat het over een 12-tal kamers die 24 op 7 beschikbaar zijn, het is de bedoeling dat aantal op te schalen naar 22.

25 mei