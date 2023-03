Zes woningen beschadigd bij nieuwe aanslag in Borgerhout, veroordeelde drugscrimineel geviseerd

Schurft vastge­steld in kleuter­school Sint-Lievenscol­le­ge: “Alle maatrege­len genomen om de versprei­ding zo klein mogelijk te houden”

Na een uitbraak van scabiës of schurft in Sint-Niklaas ruim twee jaar geleden en een kleine opflakkering vorige lente bij studenten in verschillende steden, lijkt de huidaandoening nu binnen geslopen te zijn in de Antwerpse kleuterscholen. Het Sint-Lievenscollege in het hart van de stad nam men al extra maatregelen na verschillende besmettingen bij kleuters. “Op andere scholen zijn er gelijkaardige problemen.”