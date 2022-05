Zes jeugdorganisaties krijgen steun voor vakantiewerking

De Speelvogels vzw organiseert vakantiekampen voor kleuters en lagereschoolkinderen en voert kansentarief in vanaf de zomervakantie 2022. Gekkoo vzw zal via deze ondersteuning het kansentarief van haar speelpleinen en vakantiekampen vanaf 2023 verhogen van 50% naar 80% korting. Vakantiewerking Kamp Zuid is een vakantiewerking voor kleuters en lagereschoolkinderen, gerund door studenten Pedagogie van het Jonge Kind en gecoacht door een coördinator en docenten van Karel De Grote Hogeschool. Zij voeren kansentarief in vanaf de herfstvakantie 2022.

Ankerwijs vzw van vakantiewerking De Woonboot organiseert speelweken voor kleuters en lagereschoolkinderen. Zij voeren een kansentarief in vanaf 1 januari 2023. Rekker vzw is een cultuureducatieve werking die kinderen en jongeren meeneemt op een audiovisueel avontuur in het universum van stopmotion animatie. Zij voeren kansentarief in vanaf de herfstvakantie 2023. das Kunst vzw is een cultuureducatieve werking waarbij kinderen en jongeren op de Kunstfabriek-kampen begeleid worden door professionele kunstenaars. Zij voeren kansentarief in vanaf de herfstvakantie 2023.