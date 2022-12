Zes jaar cel voor corrupte havenbediende ‘Tokio’ die 10.000 euro per drugscontainer bijverdient

AntwerpenHavenbediende Khadija El Y. (20) die bij rederij CMA CMG werkte, is veroordeeld tot 6 jaar omdat zij inlichtingen doorspeelde aan drugscrimineel Ignace C. Hij betaalde haar 10.000 euro per drugscontainer die de haven binnenraakte. Ignace C. kreeg 9 jaar cel, een jaar meer dan de procureur had gevorderd. Zij communiceerden via de chatdienst Sky ECC.