Zes jaar cel gevorderd voor de Belgische ‘Tinder Swindler’

De twintiger had zich op datingapps als Tinder voorgedaan als een succesvolle zakenman die op zoek was naar een serieuze relatie. Hij gebruikte daarvoor een valse naam en de foto's van iemand anders. Nadat het eerste contact gelegd was, gingen de gesprekken verder via Snapchat of Whatsapp. Hij stelde zijn slachtoffers voor dat ze om beurten een vraag konden stellen om elkaar beter te leren kennen. Die vragen kregen echter al snel een seksueel tintje. Als hij merkte dat de slachtoffers daarin meegingen, begon hij pikante foto's te vragen. De beklaagde bood daar ook geld voor.

"Eens de slachtoffers een eerste maal beelden hadden gestuurd, hield hij niet meer op. Hij eiste meer en explicietere beelden en dwong hen om steeds verder te gaan. De beklaagde stuurde naar sommige slachtoffers ook een vriend met wie ze seks moesten hebben. Die vriend was hijzelf. Als ze weigerden op zijn verzoeken in te gaan, dreigde hij de beelden die hij al in zijn bezit had naar hun familie of werkgever te sturen. Hij had een speciale app waardoor de beelden die via Snapchat werden gestuurd, niet automatisch werden gewist, maar bewaard konden worden", zei de procureur.