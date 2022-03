Zeno X Gallery viert veertigste verjaardag met toptentoonstelling op het Antwerpse Zuid

AntwerpenDe befaamde Zeno X Gallery bestaat veertig jaar en viert deze verjaardag met een reeks tentoonstellingen die de verschillende decennia van de galerij belichten. ‘40 YEARS Zeno X Gallery: the nineties’ presenteert vanaf 2 april de zeven kunstenaars die de galerie hebben vervoegd in de jaren negentig. Van Luc Tuymans tot Marlene Dumas en Johannes Kahrs: tot 7 mei kan u in de galerij op het Antwerpse Zuid van deze topkunst genieten.

In zijn eerste tentoonstelling bij Zeno X Gallery in 1990, getiteld ‘Suspended’, toont Luc Tuymans zowel ‘The Cry’ als het drieluik ‘Käthe Grüsse’. Het werk ‘Pornoblues’ van Marlene Dumas werd dan weer getoond op haar eerste expo ‘Give the people what they want’ in 1993. Naast erotiek verkent Dumas thema’s als liefde, dood en oorlog, waarbij ze vaak verwijst naar de kunstgeschiedenis en de actualiteit. Momenteel heeft Marlene Dumas ook een overzichtstentoonstelling in Palazzo Grassi in Venetië.

Tokio

‘Fox / Mouse / Belt’ van Mark Manders was te zien tijdens zijn eerste tentoonstelling bij de galerij in 1994 en werd opgenomen in talrijke internationale solotentoonstellingen. Tijdens de Biënnale van Venetië in 2013 werd de sculptuur ook in een lokale supermarkt gepresenteerd en onlangs in een doe-het-zelfzaak in Tokio.

De werken van Cristof Yvoré gaan uit van een herkenbare alledaagsheid die wordt teruggebracht tot haar meest eenvoudige uitdrukkingsvorm. Yvoré schilderde jarenlang dezelfde onderwerpen, zoals vazen, bloemstukken, gordijnen, façades van huizen of hoeken van kamers. Momenteel wordt er ook werk getoond van Yvoré in het recent geopende Leienpaleis in Antwerpen.

Volledig scherm Luc Tuymans in de Zeno X Gallery in Borgerhout. © Peter Cox

Anton Corbijn staat dan weer het meest bekend voor zijn zwart-witfoto’s van iconische figuren uit de muziek-en filmwereld, maar portretteerde in de jaren 90 ook schrijvers zoals William S., Borroughs en Allen Ginsberg. Deze foto’s werden getoond in zijn eerste solotentoonstelling bij Zeno X Gallery in 1996. Het beeld van Naomi Campbell werd in 1994 gemaakt maar pas recent door de fotograaf ontwikkeld en uitgebracht.

De schilderijen van Johannes Kahrs zijn steeds gebaseerd op foto’s of film stills. Het contrast met het iconische werk ‘Girl with yellow wig’ (2005) toont dat Kahrs de laatste jaren meer en meer experimenteert met de materialiteit van de verf.

Tot slot worden beide werken van Dirk Braeckman voor het eerst in de galerij getoond. Het werk ‘E.P.-S.V.-93’ uit 1993 maakte deel uit van solotentoonstellingen in het S.M.A.K. in Gent in 2001 en in de Kunsthalle Erfurt in 2012. De beelden van Braeckman zijn suggestieve impressies van de realiteit, waarin het naakte lichaam vaak een centrale plaats inneemt.

‘40 YEARS Zeno X Gallery is van 2 april tot 7 mei gratis te bezichtigen in de galerij op het Antwerpse Zuid in de Leopold de Waelplaats 16. Een ticket reserveren is niet nodig.