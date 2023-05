Zeilfederatie organiseert gratis zeilkamp op Galgenweel

“Ik had net een gsm-rekening van 1.200 euro gekregen. Daarom hapte ik toe”: student Nezar B. (21) nam deel aan aanslag voor amper 400 euro

De 21-jarige student Nezar B. liet zich door de minderjarige Nabil 7. (17) verleiden om ‘chauffeur’ te spelen voor 400 euro. Twee keer vervoerde Nezar de minderjarige naar de Jules Steursstraat in Deurne, en twee keer ontplofte een zware vuurwerkbom aan het huis van de drugsfamilie El K. Enkele weken later werd de student uit zijn kot gehaald. Een opmerkelijke inkijk in de schamele bedragen die ‘aanslagplegers’ krijgen in Antwerpen.