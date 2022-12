“Zeeschildpad en dolfijn helpen patiëntjes ontspannen”: interactieve muurschilderingen brengen afleiding in kinderziekenhuis

Antwerpen Vlaamse Argentij­nen vieren feest: “Messi verdient dit”

“Messi, Messi, Messi!” Het is feest in bar Buenos Aires in Antwerpen nu Argentinië wereldkampioen voetbal is geworden na een zenuwslopende wedstrijd. Wij spraken enkele Vlaamse Argentijnen in de overwinningsroes. “Het groepsgevoel tussen latino’s is nu nog aangesterkt.”

18 december