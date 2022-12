“Ze schrok zo fel dat ze een miskraam kreeg”: politie roept op om filmpjes van vuurwerkschade te delen

AntwerpenDe Antwerpse politie roept net als vorig jaar getuigen van schade door vuurwerk op om beeldmateriaal met hen te delen. “Beschik je over duidelijke foto’s en filmpjes die kunnen bijdragen tot het identificeren van mogelijke verdachten? Dan kan je die uploaden via het e-loket”, zo staat te lezen. Als voorbeeld staat op de website van de politie een filmpje waarbij iemand uitlegt dat een kennis een miskraam kreeg omdat ze zo zwaar schrok na een vuurwerkknal.

“In het najaar duikt (knal)vuurwerk, en de overlast die ermee gepaard gaat, geregeld op in de stad,” aldus woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns. “Nochtans is het afsteken van vuurwerk in Antwerpen verboden. De politie van Antwerpen kijkt hier nauwgezet op toe maar kan de hulp van burgers goed gebruiken”

Daarom roept de politie die burgers nu op om niet enkel gevallen van illegaal vuurwerk te melden, maar eveneens relevante foto’s of filmpjes te bezorgen. Op hun website prijkt nu een video van 15 seconden waarin iemand uitlegt hoe een vrouwelijke kennis een miskraam had gehad nadat ze vreselijk was geschrokken door een vuurwerkknal.

De filmpjes doorsturen naar de politie kan via deze link. Let wel op de voorwaarden: de beelden moeten overlast van en door vuurwerk tonen. Dus geen andere misdrijven, maar gevaarlijke situaties of incidenten met vuurwerk waarbij schade wordt aangericht. De beelden moeten ook van goede kwaliteit zijn en de betrokkenen moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. Uploaden kan via het beeldenportaal van de politiewebsite, met behulp van smartphone of computer.

Uploaden is geen aangifte

“De politie zal alle relevante beelden nakijken,” gaat Bruyns verder. “Beelden die niet nodig zijn voor een gerechtelijk onderzoek, worden binnen het wettelijk kader automatisch vernietigd na 30 dagen. De politie kan ze daarna niet meer raadplegen. Worden de daders geïdentificeerd dankzij de beelden, dan kan er een gerechtelijke procedure worden opgestart. In bepaalde gevallen kan de politie ook rechtstreeks daders aanspreken op de gevaren van vuurwerk”

Onthoud wel dat het uploaden van dergelijke beelden niet hetzelfde is als een aangifte van de feiten. “Is er gevaar voor jezelf, anderen of dieren? Dan kan je terecht op het noodnummer 101. Voor niet-dringende situaties kan je terecht op het gratis nummer 0800 123 12 van de Blauwe Lijn”

