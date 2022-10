“Ze razen er met de bulldozer door”: Bond Beter Leefmilieu vindt dat Lantis en minister Peeters onderhandelingen opblazen

Zoersel Bejaarde vrouw (86) dood teruggevon­den in tuin in Zoersel: “Magda werd met geweld om het leven gebracht”

Er is een onderzoek geopend naar de moord op een 86-jarige vrouw in Zoersel. De vrouw werd vorige zondag dood in de tuin aangetroffen. Volgens het parket waren er toen al enkele “verdachte elementen” die mogelijk in de richting van een gewelddadig overlijden wezen. De autopsie op het lichaam heeft die these nu bevestigd. “De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar moord”, aldus het parket.

12 oktober