“Ze legde kussen op gezicht van demente vrouw opdat ze zou stoppen met roepen”: verzorgster vervolgd voor onterende behandeling

De Wever pleit opnieuw voor meer middelen na nieuwe aanslag in Antwerpen, FGP blijft "schrome­lijk onderbe­mand”

De zware explosie in de Osystraat in Antwerpen toont volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog maar eens aan dat de georganiseerde drugsmisdaad in dit land dringend moet worden aangepakt. Hij zegt in een reactie ook dat de federale gerechtelijke politie (FGP) “schromelijk onderbemand” blijft.