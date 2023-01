Ze komen terug: reuzen Royal de Luxe opnieuw in Antwerpen deze zomer

Antwerpen mag deze zomer opnieuw bezoek ontvangen van het internationaal gerenommeerde Royal de Luxe, die van 25 tot en met 27 augustus hun reuzen tot leven wekken in een gratis spektakel voor jong en oud.

“Net als vele duizenden Antwerpenaren kijk ik reikhalzend uit naar de komst van de Reuzen in onze stad”, glundert Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Deze boodschap mogen delen, is al een plezier. Wat Royal de Luxe zal brengen, welke Reuzen of creaties zullen neerstrijken in de straten van Antwerpen, dat blijft een goed bewaard geheim, maar dat maakt niet uit voor al wie de Reuzen ooit zag. Ze komen, en dat is wat telt vandaag.”

Unieke samenwerking

De stad heeft al meer dan twintig jaar een unieke samenwerking met Royal de Luxe en mocht in het verleden al verschillende spektakels van het gezelschap in Antwerpen verwelkomen. Zo ontving ze in 1998 de Grote en de Kleine Reus. In 2006 wandelden de Olifant en de Kleine Reuzin door de stad. In 2010 kwam er een heuse Duiker uit het Kattendijkdok. En in 2015 ontmoetten Oma Reus en de Kleine Reus elkaar aan het MAS.

Telkens slaagt Royal De Luxe erin om enorme mensenmassa’s op de been te brengen: 650.000 in 2006, 800.000 in 2010 en 900.000 in 2015. Toegeven, de reuzen naar Antwerpen halen kost de stad ook een aardige duit. In 2015 betaalde het stadsbestuur 750.000 euro. Geld dat de reuzen volgens de stad méér dan waard zijn, want het levert mooie reclame op én veel inkomsten voor de horeca. In 2015 werd de omzet geraamd tussen de zes en negen miljoen euro. Het kostenplaatje van de komende editie is niet bekend.

Grootse en magische spektakels

Royal de Luxe bezocht de stad daarnaast ook met tal van imposante voorstellingen, zoals de historische voorstelling Peplum (1995), Kleine Verhaaltjes (1999 en 2002), Solden op het Sint-Jansplein (2005), De Opstand der Paspoppen op de Meir (2012), de western Rue de la Chute (2012) en Miniatures (2019).

Straattheatergezelschap Royal de Luxe, gespecialiseerd in grootse en magische spektakels, werd opgericht in 1979 door de excentrieke Fransman Jean Luc Courcoult en is gevestigd in Nantes. Royal de Luxe heeft opgetreden over heel de wereld, van Europa, Korea, China, Vietnam, Canada, Australië en Chili tot in Afrika.

