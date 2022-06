Zakenman die weende om vrijspraak nu in beroep veroordeeld tot 7 jaar cel voor drugsinvoer

In eerste aanleg had de procureur acht jaar celstraf gevorderd tegen zakenman Christophe E. en een Braziliaanse handlanger. De twee hadden in 2017 samen een handeltje van Braziliaans zout opgezet naar België. Christophe E. zou het zout hier verkopen aan groothandels in de voedingsector. “Alle vlees dat Braziliaans gezouten is, vindt bijzonder veel aftrek in restaurants”, legde Esquenet toen uit. De zakenman werd over de hele lijn vrijgesproken. Hij viel huilend in de armen van zijn toenmalige advocaat Pol Vandemeulebroucke.