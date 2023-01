Zakaria vindt trouwring van weduwe Ann terug op Turnhoutsebaan: “Alsof ik mijn veiligheid terug heb”

Antwerpen Dronken chauffeur ramt geparkeer­de Maserati: verschil­len­de brokkenpi­lo­ten veroorza­ken schade

Op de Kapelsesteenweg, in de buurt van Ekeren, heeft de dronken bestuurder van een camionette twee geparkeerde wagens geraakt. Daarna kantelde zijn wagen om. Volgens getuigen probeerde de 27-jarige bestuurder even later de plaats van het ongeval te verlaten, wat de politie hem verhinderde. Zijn rijbewijs mocht hij meteen afgeven.

