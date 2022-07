Zaakvoerder Dakwerken De Vos over brand universiteit: “Onderaannemer was bezig met roofingwerken.”

Antwerpen/NinoveZaakvoerder Marc De Vos van Dakwerken De Vos uit Ninove was de hoofdaannemer voor de vernieuwing van het dak van gebouw B op de stadscampus van Universiteit Antwerpen. Iedereen kijkt nu in zijn richting om te weten hoe deze zware brand kon ontstaan. Marc De Vos: “Een onderaannemer was bezig met roofing te leggen op het platte dak. Dat werk was afgerond tegen de middag. Ligt daar de oorzaak? Ik weet het niet.”

De materiaalwagen van Dak- & Torenwerken De Vos “Specialiteit Tegelpannen” staat er verlaten bij in de tuin van de stadscampus. Alle andere materiaal is ondertussen weggehaald door Poolse werknemers van De Vos. Ook de dakdekker die gisteren als gewond werd opgegeven, is terug op het appel. “Dat is een fout in de berichtgeving, er zijn geen gewonden gevallen”, zegt een werknemer.

Zaakvoerder Marc De Vos is zelf ter plaatse om de ravage te bekijken. Zijn firma met ruim 200 jaar ervaring in dakwerken had de aanbesteding binnengehaald om het dak van blok B te vernieuwen. Dat gebeurde in twee delen. Het vervangen van de natuurleien op het schuine dak van blok B deed De Vos met zijn eigen personeel. De achterkant van Blok B is een plat dak. Daar had De Vos een onderaannemer voor onder de arm genomen om de roofing te vervangen.

Marc De Vos: “Wij waren zelf niet aan het werk op het dak dinsdag. Het leggen van de natuurleien lag al drie weken stil. Onze werfleider was er wel. De onderaannemer was bezig met de vervanging van de roofing op het platte dak. Voor zover ik weet, was dat werk tegen de middag beëindigd. De brand is pas rond 14u30 uitgebroken. Is die roofing dan de oorzaak? Ik weet het zelf niet. Het kan even goed een kortsluiting in de elektriciteit zijn. De verzekeringsexperten zullen zich daarover moeten buigen.”

Waarom er met roofing werd gewerkt aan zo’n oud gebouw, weet Marc De Vos zelf ook niet. “De bouwheer kiest zijn materialen en wij voeren alleen de opdracht uit.”

De firma De Vos is gespecialiseerd in dakvernieuwingen waarvoor schaarse en oude productiematerialen nodig zijn. “Opdrachten zoals hier in Antwerpen zijn vaste kost voor ons. Het is wel de allereerste keer dat wij met zo’n brand te maken krijgen”, besluit De Vos.

