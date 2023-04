Xander De Rycke klaar om Vlaams televisielandschap met de grond gelijk te maken in nieuwe show

Jonge artiesten krijgen podium in Arenberg: “Kansen geven en dromen waarmaken”

De Cultuurnetwerkers van zes verschillende cultuurhuizen in de stad slaan de handen in elkaar voor de nieuwe concertavond ‘Prelude Intro’ in de Arenbergschouwburg. Naast hoofdact Shaka Shams wordt ook nieuw talent uit de stad voorgesteld zoals Moira Lú, Het Donia Effekt en Abi x Jeremy. “We steunen opkomend talent door ze naast een al gevestigde naam te programmeren.”