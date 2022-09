WZC De Veldekens op zwarte lijst gezet na onverwachte inspectie: “Wonden niet altijd verzorgd en te lang wachten op hulp”

Antwerpen ZNA bouwt nieuw ‘digitaal’ ziekenhuis met elektro­nisch patiënten­dos­sier voor 1,6 miljoen mensen: “Vier dagen lang geen geplande operaties en opnames, spoed en intensieve zorg blijven wél draaien”

Het is alle hens aan dek deze week bij ZNA. Vrijdag zet de ziekenhuisgroep de gegevens van 1,6 miljoen patiënten over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). “De grootste operatie van dit type ooit in België”, klinkt het. Spoeddienst, intensieve zorg en materniteit blijven normaal draaien. Wél is er een effect op afspraken, opnames en operaties.

