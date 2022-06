Wrakingsverzoeken in ‘Bommen en Granaten’-proces afgewezen

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Het dossier was in februari ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Nordin E.H., die nog altijd in Dubai verblijft, werd toen niet vertegenwoordigd door een advocaat. Die had de rechtbank wel laten weten dat zijn cliënt niet gedagvaard werd. Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens: aangezien Nordin E.H. zijn uiterste best doet om zijn adres in Dubai af te schermen, werd de dagvaarding naar het kantoor van zijn advocaat gestuurd. De rechtbank stelde daarop het verstek van Nordin E.H. vast.

In maart ging het proces van start met het rekwisitoor van het openbaar ministerie. De procureur vorderde toen twaalf jaar cel en 100.000 euro boete tegen Nordin E.H. De dertiger leidt volgens de procureur een criminele organisatie vanuit Dubai die zich bezig houdt met de invoer en verkoop van cocaïne. Hij zou de leden van zijn organisatie ook met wapens voorzien om zijn drugshandel te beschermen en om wraakacties uit te voeren.

Niet meer onpartijdig

Begin april zou de verdediging beginnen pleiten, maar toen bleek dat de procedure geschorst werd door een wrakingsverzoek van de advocaten van Nordin E.H. Zij hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank om het verstek vast te stellen en vonden het niet kunnen dat de zaak toch verder werd behandeld zonder eerst het hoger beroep af te wachten. Ook de verdediging van Mohsin E.B. legde om die reden een wrakingsverzoek neer en verweet de rechters ook een hoge graad van vijandschap waardoor ze niet meer onpartijdig zouden kunnen oordelen over de zaak.

De rechters weigerden zich vrijwillig terug te trekken, waardoor het aan het hof van beroep was om te oordelen of ze konden blijven functioneren. De advocaat-generaal zag geen reden om hen van de zaak te halen en ook het hof oordeelde dat de wrakingsverzoeken ongegrond waren. Het hof sprak zich niet uit over de juistheid van de beslissing om de zaak verder te behandelen. Maar zelfs als dat niet juridisch correct was, dan nog kon daaruit niet worden afgeleid dat de rechters niet meer onafhankelijk of onpartijdig konden zetelen. Ook de beweerde hoge graad van vijandschap vond het hof niet bewezen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.