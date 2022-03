Woningen ontruimd door gaslek in Borgerhout

Antwerpen Eigenaar beschoten Pasta House zelf veroor­deeld tot 7 jaar cel voor drugshan­del

‘Spongebob’, de schuilnaam van Ali Ouad, is veroordeeld tot 7 jaar celstraf voor invoer van cocaïne. Ook trucker Saïd Koraichi krijgt 7 jaar cel. De twee mannen waren de organisatoren van 9 (pogingen tot) uithaling van cocaïne. Ali Ouad was ook de zaakvoerder van het beschoten The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne.

25 maart