Woning Jamal Ben Saddik aangevallen met vuurwerk: ook gelijkaardige voorval in Merksem

De eerste aanslag gebeurde in de Zegepraalstraat in Borgerhout bij de woning van de bekende kickboxer Jamal Ben Saddik. Verschillende woningen raakten daarbij beschadigd. Jamal Ben Saddik is een verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Hij was één van de resellers van de app die veel gebruikt werd door het Antwerpse drugsmilieu. Hij werd een jaar geleden daarvoor aangehouden en zat een maand lang in de cel.