Woning in Patriottenstraat onbewoonbaar na brand

De brand brak rond 5 uur zondagmorgen uit. De bejaarde bewoonster en haar zoon geraakten op eigen houtje uit het pand. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de achterkeuken, maar breidde uit naar een uitslaande brand. De woning is volledig onbewoonbaar. Twee katten zijn vermoedelijk wel in de brand gebleven. In een aanpalend pand was er ook rookschade.