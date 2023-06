Woning beschoten in Borgerhout, twee verdachten opgepakt in Nederland: “Dede, dief”

Het huis in de Maréestraat in Borgerhout werd beklad en beschoten. Op de gevel schreven de daders eerst: “Dede”, wat staat voor ‘Dief’. De politie vond één kogelinslag in een rolluik. Mogelijk hebben de daders zich van adres vergist, want de bewoners van het getroffen pand zijn geen bekenden van de politie, maar in de buurt wonen wel mensen die eerder in drugsdossiers opdoken.