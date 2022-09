WK Schaken voor studenten van start op UAntwerpen: “Hopelijk zet dit uniek evenement druk om de sport in België te erkennen”

Antwerpen Pannenkoe­ken­huis Stacks sluit definitief na reeks aanslagen gelinkt aan drugsmili­eu

Het omstreden pannenkoekenhuis Stacks in de Volksstraat in Antwerpen gaat deze week niet meer open na de maand verplichte sluiting door burgemeester Bart De Wever. De familie El H. heeft de handelshuur opgezegd, laat advocaat John Maes weten. Het pannenkoekenhuis was al drie keer doelwit van een aanslag gelinkt aan het drugsmilieu. Een van de familieleden werd vorige week gearresteerd voor ontvoering en foltering van de aanslagplegers.

11 september