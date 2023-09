“Wisten de speurders dat ze mij zouden overvallen?”: Antwerpse terreurgroep foltert en berooft cryptomiljonair terwijl politie op de uitkijk staat

IN BEELD. Israël wint WK tikkertje in Antwerpen

Het ‘WK tikkertje’ of ‘World Chase Tag (WCT)’ speelde zich dit weekend af in SPRK in het Antwerpse Spoor Noord als deel van Straatgenoten, een gratis, urban festival met naast WCT ook 3x3 basketbal, skateboarding, breakdancing, muurklimmen, trapeze, hiphop, urban fashion en lifestyle. Het Belgische WCT-team ‘Trauma Racers’ was jammer niet sterk genoeg om de Israëlische winnaar ‘Fata Morgana’ te kloppen.