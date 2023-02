Wist je dat ... je reus Antigoon nog altijd kunt bewonderen in het MAS?

Antwerpen Het einde van de microscoop? Antwerps ziekenhuis gebruikt als eerste in Benelux artifi­ciële intelligen­tie om kankercel­len op te sporen: "Een extra paar virtuele ogen dat meekijkt”

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA Ziekenhuizen, die begin 2024 fuseren tot Ziekenhuis aan de Stroom, hebben een medische primeur beet: als eerste ziekenhuis in de Benelux - en als een van de slechts tiental ziekenhuizen ter wereld - gebruiken ze artificiële intelligentie in de strijd tegen kanker. Slimme software kan sneller en preciezer tumoren beoordelen, terwijl dat traditioneel nog met een microscoop gebeurde. “Dit is een grote doorbraak voor de pathologie. De microscoop is nu plan B geworden.”

