Wist je dat … het KMSKA oorspronkelijk in het Stadspark gebouwd zou worden?

Antwerpen Koerier gaat over de kop op E34: twee lichtgewon­den

Op de E34 richting Antwerpen is zaterdagmorgen tijdens een hevige regenbui een bestelbus van een koerierdienst gecrasht. De twee inzittenden waren vermoedelijk ingedommeld. In Zoersel ging de bestelwagen over de kop en belandde in de berm. De twee mannen raakten lichtgewond.

11 september