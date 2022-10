Wist je dat … het dak van het MAS oorspronkelijk niet publiek toegankelijk was?

Antwerpen “U zult in situaties terechtko­men waarin uw eigen leven in de weegschaal komt te liggen.” Burgemees­ter De Wever begroet nieuwe lichting brandweer­man­nen in stadhuis

Burgemeester De Wever (N-VA) ontving vrijdagnamiddag de 34ste lichting brandweermannen in het Antwerpse stadhuis. 13 nieuwe rekruten stelden zich op in de houding en mochten, na een intensieve selectieprocedure te hebben doorstaan, hun allereerste accolade in ontvangst nemen: het logo van Brandweer Zone Antwerpen op hun schouder. De trots straalde van hun gezichten. “Het is toch een kleine jongensdroom die uitkomt.”

