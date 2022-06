Wist je dat ... er vroeger een brabobeeld in de gevel van het stadhuis pronkte?

Antwerpen/Brasschaat Mensensmok­ke­laar bood alle formules aan: “Asiel, schijnhuwe­lijk, vals arbeidscon­tract of all-in”

Drie Surinaamse broers hebben via hun reisbureau Exann Travel Agency in Brasschaat liefst 56 landgenoten naar België gesmokkeld en daar minstens 100.000 euro aan verdiend. Dat is de overtuiging van de Antwerpse procureur die liefst 10 jaar cel eist voor Arthur N. de leider van de criminele organisatie. Hij zou ook zijn poetshulp hebben verkracht. “Schandalig hoe ik er ben ingeluisd, zei de verontwaardigde Arthur N.

17:22