Wist je dat … er vlak voor het MAS ook een gigantisch kunstwerk ligt?

Antwerpen Hoe pakken Antwerpse districten de opgelegde besparin­gen aan? “Snijden liever niet in sociale weefsel”

Vijf procent wegknippen uit de werkingsmiddelen: ook de negen Antwerpse districten ontsnappen niet aan de besparingen op de meerjarenbegroting. Het linkse bestuur in Borgerhout reageerde donderdag al gepikeerd. Hoe pakken de andere districten het aan? De snelste van de klas zit in elk geval in Merksem. Algemene teneur: aan de verenigingen wordt zo weinig mogelijk geraakt.

14 oktober