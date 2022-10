Wist je dat … er 3.185 handjes op de gevel van het MAS hangen?

Antwerpen REPORTAGE. Op pad met Antwerps stadsher­der Lukas Janssens (25): “Ik kan niet wachten tot de Oosterweel af is en al die groene stukken rond de snelweg vrijkomen”

Hij groeide op in de stad, woont in een rijhuis in Wilrijk en werkt vanuit een garagebox: Lukas Janssens is niet je gemiddelde herder. Met zijn kudde van 250 schapen maakt de Antwerpenaar hap voor hap van zijn stad een groenere plek. Maak kennis met de wereld van een atypische twintiger met een hekel aan verspilling: “Als het dier een goed leven heeft gehad, is er niets mis mee om het op te eten.”

22 oktober