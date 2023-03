Wist je dat ... de Neus een bekend figuur was in het Antwerps poppentheater?

Lessen in een vreemde taal? Het kán in nieuwe middelbare school in Merksem

Merksem is een nieuwe middelbare school rijker: Villa Cresco van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs. Het lessenpakket is er opvallend: leerlingen kunnen een aantal vakken in een vreemde taal volgen. “Zo geven we de spreekdurf van de leerlingen een stevige boost”, aldus de directie.