Wist je dat … de huizen op de Grote Markt niet authentiek zijn?

Elke week vertelt Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een weetje over Antwerpen. In mei gaan alle weetjes over pleintjes: nu de zomer eraan komt vertoeven we steeds meer op zonnige terrasjes op een van de vele, gezellige pleinen in Antwerpen. Alle ‘Wist je dat’-jes vind je hier terug.