Wist je dat … de Brabofontein destijds nogal wat opschudding veroorzaakte?

Elke week vertelt Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een weetje over Antwerpen. In april gaan alle weetjes over fonteinen. Een van de leuzes van de stadsgids is namelijk: ‘Geef elk plein een fontein’. Ottomer pleit dus voor meer fonteinen in het Antwerpse straatbeeld. Alle ‘Wist je dat’-jes vind je hier terug.