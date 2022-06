Wist je dat ... ABBA op het stadhuis is geweest?

Antwerpen Medewer­kers van Antwerps bedrijf gaan naar Nantes zonder CO2 uit te stoten: al fietsend, lopend en zelfs kajakkend

Medewerkers en klanten van het Antwerpse transportbedrijf Dashdoc trekken de komende dagen met de fiets, kajak en loopschoenen van het kantoor in Antwerpen naar het kantoor in Nantes, 700 kilometer verderop. Dashdoc wil op die manier het bewustzijn rond CO2-uitstoot in de transportsector doen groeien.

