‘Winter in Antwerpen’ lokt 1,3 miljoen mensen naar de binnenstad, stad geeft inwoners tien euro op laatste dag

AntwerpenDeze editie van ‘Winter in Antwerpen’ lokte 1,3 miljoen mensen naar de binnenstad, dat is iets minder dan die van 2019. Op de laatste dag van de kerstmarkt schoven honderden Antwerpenaren nog aan voor een traktatie van de stad, die tien euro per bezoeker bedroeg. Dat konden ze bij de kraampjes spenderen: “We moeten de handelaars gunnen wat we ze kunnen gunnen”, spreekt een tevreden burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Klokslag 12 uur vormde er zich een rij aan de Suikerrui: de stad Antwerpen trakteerde er namelijk voor de eerste keer haar inwoners op jetons, in totaal 10 per inwoner. Deze konden ze spenderen aan eten, drinken of activiteiten van ‘Winter in Antwerpen”. De kinderen in het gezin Van Autgaerden gingen er alvast mee schaatsen terwijl mama en papa een drankje deden. Merksemnaar Walter Musschoots beloofde zichzelf een Luikse wafel: “Er was toch weeral wat miserie”, meent hij. “Maar ik heb enorm hard genoten van de toneelstukken die er dit jaar in Antwerpen te zien waren. Fijn dat cultuur weer onder de aandacht komt.”

Volledig scherm Met de jetons van de stad Antwerpen genoot Walter van een Luikse wafel. © Tessa Kraan

Bjorn Borremans van het wafelkraam ‘Nie warm nie wille’ staat al sinds 1997 op de kerstmarkt. Dit jaar merkt hij niet meer of minder buitenlandse bezoekers dan andere jaren: “De markt is dit jaar verlopen zoals de editie van voor corona. Het slechte weer heeft er niet goed aan gedaan, maar qua omzet zitten we in dezelfde lijn als in 2019.” De klassiekers van ‘Winter in Antwerpen’ bleven dan net zoals andere jaren scoren. Zo genoten de ruim 900.000 passanten van de kerstmarkt, die met meer dan 80 kraampjes slingerde van de Groenplaats tot aan het Steenplein.

33.000 schaatsers kwamen hun kunsten uittesten op de ijspiste op de Groenplaats. 35.000 bezoekers kregen vanuit het reuzenrad een prachtig zicht over de stad. Talrijke fans en muziekliefhebbers brachten een bezoek aan het Joe Christmas House, waar bijna 300 uur liveradio werd uitgezonden, of woonden een van de vele verrassingsoptredens bij. Ruim 70 procent van alle bezoekers kwam uit België. Ook heel wat buitenlandse toeristen brachten een bezoek aan Winter in Antwerpen. Het merendeel van de opkomst kwam uit Nederland (68,2%), Frankrijk (6,8%) en Duitsland (4,7%).

Volledig scherm De kinderen in het gezin Van Autgaerden gaan er alvast mee schaatsen terwijl mama en papa een drankje doen © Tessa Kraan

“Maar het grootste succes was oudejaarsavond", blikt De Wever terug. “Met 140.000 bezoekers is een record.” De burgemeester wandelde even langs de Grote Markt om de Antwerpenaren een gelukkig nieuw jaar te wensen, want in Antwerpen was het in 2022 met het toenemende drugsgeweld en de cyberaanval niet bepaald over rozen lopen: “De naweeën van de cyberaanval zullen nog tot eind januari duren. Het is moeilijk om te berekenen hoeveel de financiële schade bedraagt.”

Financiële schade

Nochtans communiceerde het college dat deze zou kunnen oplopen tot 70 miljoen euro: “Dat bedrag heb ik ook via de krant moeten vernemen. We hebben inderdaad een aantal inkomsten gemist, zoals de parkeerretributies en het entreegeld van de stedelijke zwembaden, maar de totale schade van de aanval ligt ver onder de 70 miljoen euro. Wel gaan we nu nog sneller dan gepland investeren in onze cyberveiligheid, maar ook daar komen we niet aan dat bedrag.”

