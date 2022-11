‘Winter In Antwerpen’ komt eraan: dit staat je te wachten

AntwerpenWinter in Antwerpen staat voor de deur. Van vrijdag 9 december 2022 tot zondag 8 januari 2023 baadt het historische centrum in een betoverende sfeer. Bezoekers kunnen rekenen op klassiekers zoals de kerstmarkt en de schaatsbaan. Nieuw is dat de pleinen elk een heel eigen aankleding én alternatieve naam krijgen. Wij gidsen je door het programma.

Op vrijdag 9 december gaat de magie van start in de historische binnenstad. De evenementensite opent vanaf 16 uur. Bezoekers kunnen er iets eten en drinken, kuieren langs de kraampjes of genieten van de verschillende attracties en belevingen. Zo is er een openingsshow op de ijspiste. Doorlopend zijn er optredens in Joe Christmas House en straatanimatie. Tijdens het openingsweekend zijn er ook musical-acts aan de ‘Singing Christmas Tree’-tribune op de Handschoenmarkt.

Pleinen met een eigen beleving

Vanaf het station Antwerpen-Centraal leidt een lichtslinger bezoekers tot in het historische hart van de stad. De Grote Markt, Groenplaats, Handschoenmarkt, Suikerrui en het Steenplein vormen de kern van Winter in Antwerpen. Elk plein heeft zijn eigen identiteit en krijgt voor de gelegenheid een alternatieve naam. Bezoekers wandelen zo van wereld naar wereld in een telkens andere, maar steeds betoverende, sfeer.

Wintertopia - Winterpret op de Groenplaats

​Hier staat sportieve winterpret centraal met de overdekte ijspiste van 1.000 m² ​ rond het standbeeld van Rubens. Wie even wil uitrusten, kan terecht in de ernaast gelegen winterbar, Den Après, of rondkuieren op de kerstmarkt.

Symphonia - ​Een moment van verwondering op de Handschoenmarkt

​Hier vinden bezoekers de traditionele kerststal, de mooi uitgelichte Quinten Matsijsput en het standbeeld van Nello & Patrasche. Op de Handschoenmarkt staat ook de indrukwekkende kerstboom die geschonken is door het Consulaat van Noorwegen. Aan de ‘Singing Christmas Tree’-tribune kunnen bezoekers een leuke foto maken. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is bovendien de perfecte achtergrond voor enkele verrassende optredens: musical-acts van Deep Bridge en voorstellingen van Koor en Stem.

Plaza Historia - ​Nostalgische kerstsfeer op de Grote Markt met authentieke toren als showstopper

​Op de Grote Markt staat authenticiteit centraal met de traditionele kerstmarkt en het Joe Christmas House. Deze klassiekers staan garant voor warme gezelligheid. Het Joe Christmas House is eens te meer het decor voor verschillende verrassingsoptredens.

Een primeur is hier de authentieke toren uit Duitsland met handgemaakt houtsnijwerk en traditionele beelden. De toren zal ronddraaien. Sfeervolle verlichting zorgt voor een extra dimensie. Deze installatie is ideaal voor een originele foto. Onder in de toren hangt een maretak voor wie een stiekeme kus wil geven.

Lichtjeslaan - ​Suikerrui als decoratieve verbinding

​Een feeërieke meterslange lichttunnel brengt de bezoekers van de Grote Markt naar het Steenplein. Twinkelende guirlandes doen de hele Suikerrui stralen. Waan je er een sprookjesfiguur in een wereld vol licht. De lichttunnel verbindt de nostalgische wereld op de Grote Markt met Het Bevroren Rijk op het Steenplein.

Het Bevroren Rijk - ​Winterse ijswereld op het Steenplein

​Het Steenplein krijgt een ijskoude winterlook, een sneeuwkoningin waardig. Bar Den met speeltuin, de kerstmarkt en het reuzenrad bieden voor ieder wat wils. Van eten in een stemmige houten schuur over spelen in een doolhof tot de stad bewonderen van op 55 meter hoogte in het reuzenrad aan de wandelbrug. De Winterfoor op de Jordaenskaai brengt typische kermisattracties in een gezellige wintersfeer.

Openingsdagen en -uren

De site van Winter in Antwerpen is van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023 elke dag open, telkens:

- van maandag tot donderdag: van 12 tot 22 uur – winterbars tot middernacht

- vrijdag en zaterdag: van 12 uur tot middernacht – winterbars tot 2 uur

- zondag: van 12 tot 22 uur – winterbars tot middernacht

uitzonderingen:

- openingsdag vrijdag 9 december: van 16 uur tot middernacht – winterbars van 16 tot 2 uur ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

- op 24 en 31 december en op 8 januari: van 12 tot 18 uur

- op 1 januari: van 15 uur tot middernacht

Aandacht voor duurzaamheid

Stad Antwerpen werkt al jaren actief rond het verduurzamen van events. Ook tijdens Winter in Antwerpen wordt dit niet uit het oog verloren. De stad treft ook de nodige energiebesparende maatregelen. Zo wordt de nieuwste LED+ verlichting gebruikt met een heel laag verbruik. De armaturen van de eindejaarsverlichting zijn gemaakt van suikerriet, wat 100% biologisch afbreekbaar is, of van gerecycleerde petflessen. Verder zijn er ook afspraken gemaakt met de uitbater van de ijspiste. Zo zal hij de leidingen beter isoleren en blijven de zijkanten van de tent gesloten. Op de kerstmarkt zullen dit jaar geen gaskachels staan. Al het cateringmateriaal is herbruikbaar.

Winkelzondagen, vuurwerk, ‘t Stad trakteert

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er heel wat opties om te shoppen, wordt het nieuwe jaar met het traditionele eindejaarsvuurwerk ingezet en sluit de Winter in Antwerpen af met een nieuwjaarstraktatie.

Winkelzondagen (Binnenstad)



​Elke eerste zondag van de maand is winkelzondag in Antwerpen. Maar in december zijn de winkels in de binnenstad op meerdere zondagen geopend. Zowel op 4, 11 als 18 december alsook op 8 januari ​ (wintersolden) kan er in Antwerpen op zondag geshopt worden. Mogelijkheden genoeg voor het vinden van de juiste kerst- en nieuwjaarscadeaus. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Vuurwerk op oudejaarsnacht



​Op oudjaarsavond verlicht het traditionele eindejaarsvuurwerk de hemel. Het wordt afgevuurd vanop twee pontons op de Schelde. Zo hebben feestvierders op rechteroever over de volledige Scheldekaaien - van aan de Belvédère in het Droogdokkenpark tot helemaal aan het Nieuw Zuid - een mooi zicht op het spektakel. Een foto-/video-tip: het mooiste zicht heb je misschien wel vanop Linkeroever. Van daaruit kijk je naar het vuurwerk met de rede van de stad als achtergrond. Op Radio Minerva zal de bijhorende muziek live synchroon te beluisteren zijn zodat iedereen dit magische moment mee kan beleven. Wie de winterse temperaturen liever niet trotseert, kan alles live volgen op Eén.

‘t Stad trakteert op laatste dag van Winter in Antwerpen



​Op zondag 8 januari 2023 zijn alle Antwerpenaars vanaf 12 uur welkom om te klinken op het nieuwe jaar. Bezoekers krijgen gratis jetons voor een consumptie, schaatsbeurt of rondje op het reuzenrad. De ideale manier om de start van 2023 te vieren. Meer informatie hierover volgt.

Alle info over Winter in Antwerpen en meer details over de specifieke attracties en belevingen staan op www.winterinantwerpen.be.

