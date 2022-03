Winkelmedewerker die illegaal werkte, probeert te vluchten voor politie

Turnhout/Antwerpen Politie verspreidt camerabeel­den van zes jongeren die gezocht worden voor afpersing in Turnhout en Antwerpen

De politie heeft nieuwe camerabeelden verspreid in het onderzoek naar een zestal jongeren die op 13 juli 2021 een gewelddadige diefstal pleegden in Turnhout. Een dag later zouden ze gelijkaardige feiten gepleegd hebben in Park Spoor Noord in Antwerpen.

4 maart