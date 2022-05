Winkeldief steelt kledij ter waarde van 400 euro op Meir

Het team winkeldiefstallen merkte zaterdagmiddag een verdachte man op in een winkel op de Meir. Ze besloten hem kort in de gaten te houden. “Even later zagen ze hoe hij enkele kledingstukken uit een rek nam en de paskamer binnenging. Toen de man buitenkwam had hij nog maar één stuk bij zich. Bij het verlaten van de winkel ging het alarm af en probeerde hij in versnelde pas de plek te verlaten”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.