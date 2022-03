Winkeldief betrapt bij stelen van 640 euro aan kleding

Antwerpen 180 per uur waar je 70 mag: bestuurder met Duitse huurwagen opgepakt na achtervol­ging

Op de Slachthuislaan in Antwerpen reed zondagochtend een wagen met 180 kilometer per uur een anonieme flitscamera van de Antwerpse politie voorbij. De maximaal toegelaten snelheid is daar 70 per uur.

21 maart