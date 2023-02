Winkeldief (19) betrapt met 1.500 euro aan goederen

“Zóveel doden. Dit is erger dan Oekraïne”: Antwerpe­naar Imad Ben (36) speurt eigenhan­dig naar slachtof­fers van aardbeving in Turkije

Daar is hij weer, Imad Ben (36). Nadat hij vorig jaar duizenden oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne evacueerde, is de Antwerpse vrijwilliger op een nieuwe missie: hij speurt naar slachtoffers van de aardbeving in Turkije. De situatie in het rampgebied maakt Imad Ben moedeloos, vertelt hij. “We vinden énkel doden. Het is verschrikkelijk.”